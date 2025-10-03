Un crack du PSG écoeure une star de Deschamps, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir à Barcelone, le PSG s'est imposé avec une équipe largement remaniée notamment dans le secteur offensif. Plusieurs jeunes parisiens en ont ainsi profité pour s'illustrer à l'image d'Ibrahim Mbaye qui a fait souffrir Jules Koundé lorsqu'il a été replacé dans le couloir gauche. Mais cela n'étonne pas l'un de ses formateurs.

En l'absence d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos ou encore Joao Neves, le PSG ne partait absolument pas favori contre le FC Barcelone mercredi soir. Et pourtant, ce sont bien les joueurs de Luis Enrique qui se sont imposés en Catalogne (2-1) avec une équipe remaniée et l'apparition de plusieurs Titis.

Mbaye fait vivre une sale soirée à Koundé Parmi eux, Ibrahim Mbaye était notamment titulaire dans le couloir droit du PSG, pour la première fois en Ligue des champions. Et malgré un début de match assez timide, comme tous les Parisiens, le Titi s'est monté en puissance, notamment en seconde lorsqu'il a été replacé à gauche, faisant vivre un drôle de moment à Jules Koundé, pourtant un cadre de l'équipe de France et une référence à son poste.