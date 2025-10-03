PSG - Barcola : Daniel Riolo s’acharne encore, le nouveau tacle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, pour affronter le FC Barcelone, Luis Enrique avait décidé de titulariser Bradley Barcola. En l’absence de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia, l’attaquant du PSG était forcément très attendu. Le fait que l’international français n’a pas vraiment excellé. Cela n’a pas échappé à Daniel Riolo, qui s’est permis une nouvelle fois de critiquer Barcola.

Ce n’est aujourd’hui plus un secret, Daniel Riolo n’est pas le plus grand fan de Bradley Barcola. En effet, au cours des derniers mois, la figure de l’After Foot sur RMC a multiplié les attaques à l’encontre de l’attaquant du PSG. Et le débrief de la rencontre face à Barcelone a d’ailleurs été l’occasion pour Riolo d’en rajouter une couche sur Barcola.

« Le moins bon » face à Barcelone ! Loin d’être enthousiasmé par la copie rendue par Bradley Barcola face au FC Barcelone, Daniel Riolo s’est lâché au micro de l’After Foot. « Le moins bon des 3 attaquants a été Barcola ? Je suis d’accord. Alors que c’était censé être le gars potentiellement titulaire de cette équipe », a-t-il balancé dans un premier temps sur l’attaquant du PSG.