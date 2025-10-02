Lamine Yamal humilié dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG, Achraf Hakimi avait notamment été interrogé sur la menace que représentait Lamine Yamal. Mais l'international marocain avait tenu à rappeler que l'ailier du Barça affronterait le meilleur latéral gauche du monde. Ce qui s'est confirmé avec la performance de Nuno Mendes. Et cela n'a pas manqué de faire réagir Hakimi.

Avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG, Lamine Yamal n'avait pas manqué de lancer les hostilités sur Instagram : « Je suis de retour, et la mission est de retour ». Une story un brin provocatrice qui avait poussé Achraf Hakimi à réagir en conférence de presse, rappelant à l'ailier du Barça qu'il ferait face au meilleur latéral gauche du monde.

Hakimi avait prévenu Yamal pour Mendes... « Ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine Yamal comme il l’a fait avec d’autres attaquants aux profils similaires. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce que l’on connait ses capacités dans ce domaine », confiait l'international marocain avant le match.