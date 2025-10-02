Le PSG tient son nouvel attaquant, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir à Barcelone, malgré l'absence des trois titulaires en attaque, Gonçalo Ramos débutait la rencontre sur le banc du PSG. C'est bien Senny Mayuu qui était aligné à la pointe de l'attaque parisienne dans un rôle de faux neuf. Et le Titi parisien confirme qu'il s'impose comme un attaquant fiable pour le PSG.

Mercredi soir à Barcelone, le PSG était privé de nombreux joueurs majeurs à l'image de Marquinhos et Joao Neves, mais c'est surtout le secteur offensif parisien qui était décimé puisque Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué étaient tous absents pour le choc contre le Barça. Et pourtant, Gonçalo Ramos était sur le banc au coup d'envoi, puisque c'est Senny Mayulu qui lui a été préféré.

Mayulu s'impose au PSG ! Et le jeune joueur formé au PSG s'est distingué puisqu'il a ouvert le score grâce une jolie finition après un travail monstrueux de Nuno Mendes. Et après le but de Senny Mayulu, c'est Gonçalo Ramos qui a scellé la victoire parisienne après son entrée en jeu, sur une passe décisive d'Achraf Hakimi.