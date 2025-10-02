Le PSG tient son nouvel attaquant, c'est confirmé !

Mercredi soir à Barcelone, malgré l'absence des trois titulaires en attaque, Gonçalo Ramos débutait la rencontre sur le banc du PSG. C'est bien Senny Mayuu qui était aligné à la pointe de l'attaque parisienne dans un rôle de faux neuf. Et le Titi parisien confirme qu'il s'impose comme un attaquant fiable pour le PSG.
Mercredi soir à Barcelone, le PSG était privé de nombreux joueurs majeurs à l'image de Marquinhos et Joao Neves, mais c'est surtout le secteur offensif parisien qui était décimé puisque Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué étaient tous absents pour le choc contre le Barça. Et pourtant, Gonçalo Ramos était sur le banc au coup d'envoi, puisque c'est Senny Mayulu qui lui a été préféré.
Mayulu s'impose au PSG !
Et le jeune joueur formé au PSG s'est distingué puisqu'il a ouvert le score grâce une jolie finition après un travail monstrueux de Nuno Mendes. Et après le but de Senny Mayulu, c'est Gonçalo Ramos qui a scellé la victoire parisienne après son entrée en jeu, sur une passe décisive d'Achraf Hakimi.
Buteur sur 3 de ses 4 derniers matches en Ligue des champions
D'ailleurs, une statistique confirme que Senny Mayulu s'impose désormais comme un attaquant fiable pour Luis Enrique puisque le Titi parisien a marqué lors de 3 de ses 4 derniers matches de C1, après la finale de l'an dernier contre l'Inter Milan (5-0) et le barrage retour contre Brest (7-0). Au total, Mayulu marque toutes les 60 minutes en Ligue des champions. Cela confirme donc que le PSG peut considéré son jeune joueur comme une solution crédible dans un rôle de faux-neuf.