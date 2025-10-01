Le PSG a signé le nouveau Dembélé, Luis Enrique jubile !

Lancé dans le grand bain contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0), Quentin Ndjantou commence à se faire un nom au PSG où il pourrait encore une fois avoir du temps contre le FC Barcelone. D'ailleurs, son évolution sur le terrain n'est pas sans rappeler celle d'un certain Ousmane Dembélé. Une polyvalence qui ne laisse évidemment pas indifférent Luis Enrique.
Compte tenu de la vague de blessures qui frappe le secteur offensif du PSG, Luis Enrique a décidé de faire appel aux Titis à l'image de Quentin Ndjantou, entré en jeu contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0). Le jeune parisien a d'ailleurs été très en vue pour ses débuts en professionnel, ce qui confirme les bonnes dispositions apparues chez les jeunes.
Quentin Ndjantou, une évolution à la Ousmane Dembélé ?
Et selon les informations de RMC Sport, Quentin Ndjantou a connu une évolution semblable à celle d'Ousmane Dembélé. Formé dans les couloirs, l'attaquant de 18 ans a été recentré dans un rôle plus axial ce qui lui a d'ailleurs permis d'inscrire un triplé contre l'Atalanta en Youth League (5-1).
Luis Enrique adore son profil
Par conséquent, il s'agit d'un profil qui plait déjà grandement à Luis Enrique. Et pour cause, Quentin Ndjantou possède un profil très polyvalent puisqu'il peut évoluer aussi bien dans un couloir que l'axe. Technique mais également capable de jouer en remise, l'attaquant de 18 ans offre de nombreuses options à l'entraîneur du PSG qui pourrait d'ailleurs l'utiliser contre le FC Barcelone ce mercredi soir.