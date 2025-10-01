Le PSG a signé le nouveau Dembélé, Luis Enrique jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans le grand bain contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0), Quentin Ndjantou commence à se faire un nom au PSG où il pourrait encore une fois avoir du temps contre le FC Barcelone. D'ailleurs, son évolution sur le terrain n'est pas sans rappeler celle d'un certain Ousmane Dembélé. Une polyvalence qui ne laisse évidemment pas indifférent Luis Enrique.

Compte tenu de la vague de blessures qui frappe le secteur offensif du PSG, Luis Enrique a décidé de faire appel aux Titis à l'image de Quentin Ndjantou, entré en jeu contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0). Le jeune parisien a d'ailleurs été très en vue pour ses débuts en professionnel, ce qui confirme les bonnes dispositions apparues chez les jeunes.

Quentin Ndjantou, une évolution à la Ousmane Dembélé ? Et selon les informations de RMC Sport, Quentin Ndjantou a connu une évolution semblable à celle d'Ousmane Dembélé. Formé dans les couloirs, l'attaquant de 18 ans a été recentré dans un rôle plus axial ce qui lui a d'ailleurs permis d'inscrire un triplé contre l'Atalanta en Youth League (5-1).