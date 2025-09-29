Deux nouveaux joueurs au PSG, Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Confronté à une cascade de blessures ces dernières semaines, le PSG s'appuie sur son centre de formation pour composer son groupe. Samedi soir contre Auxerre, Luis Enrique a lancé Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal dans le grand bain, et il confirme qu'il compte sur ses deux jeunes joueurs.

Les blessures s'enchaînent du côté du PSG qui a encore perdu deux joueurs sur blessure samedi soir à savoir Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Par conséquent, Luis Enrique est contraint de miser sur le centre de formation parisien. Alors que Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye sont désormais bien intégrés au groupe professionnel du PSG, Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal ont été lancés samedi soir contre l'AJ Auxerre (2-0). Deux joueurs sur lesquels Luis Enrique compte s'appuyer.

Ndjantou et Jangeal, les deux nouveaux cracks du PSG « C'est pour ça que nous avons toujours pensé aux titis. Ils sont là. Je pense que l'identité de ce club, l'ADN de ce club, c'est d'avoir confiance en les jeunes joueurs », confirme l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.