PSG : «Le meilleur au monde», l’annonce surréaliste de Luis Enrique !

Lundi soir, Luis Enrique recevait le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur de l’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Auteur d’une saison exceptionnelle, le technicien espagnol a mené le PSG vers les sommets. Ce samedi soir, le coach de 55 ans a néanmoins affirmé qu’il existait de bien meilleurs entraîneurs que lui dans le monde.
Le PSG et Luis Enrique une nouvelle fois célébrés. Ce samedi soir, le club de la capitale a repris la tête de la Ligue 1 en disposant tranquillement de l’AJ Auxerre au Parc des Princes. Une soirée animée par la présence d’Ousmane Dembélé dans les tribunes, qui a pu présenter son Ballon d’Or au public parisien à l’issue de la rencontre.
Luis Enrique célébré par le Parc des Princes
Si les Ultras Parisiens avaient confectionné un tifo à l’image de leur attaquant, Luis Enrique a également eu le droit au sien. Élu meilleur entraîneur de l’année 2025 lors de la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir, le coach espagnol est venu présenter son trophée Johan Cruyff aux supporters du PSG.
« Il y a beaucoup de meilleurs entraîneurs que moi »
Néanmoins, en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique n’a pas forcément voulu reconnaître qu’il était le meilleur du monde dans son domaine. « Le meilleur entraîneur du monde ? Qui dit ça ? Il y a beaucoup de meilleurs entraîneurs que moi, mais ils n’ont pas les joueurs que j’ai », affirme ainsi l’entraîneur parisien.