PSG : Catastrophe avant Barcelone ? Luis Enrique sort du silence

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Nouveau match et nouvelle inquiétude au PSG ? Ce samedi soir face à Auxerre, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont été remplacés en cours de jeu par Luis Enrique. Une potentielle nouvelle catastrophe, alors que Paris se déplace à Barcelone en milieu de semaine prochaine. Le coach parisien lui, s’est montré flou à ce sujet après la rencontre.

Le PSG est reparti de l’avant. Après sa défaite face à l’OM lundi, le club parisien s’est logiquement imposé face à l’AJ Auxerre du côté du Parc des Princes ce samedi soir (2-0). De quoi faire le plein de confiance avant le déplacement tant attendu sur la pelouse du FC Barcelone mercredi.

« On ne veut prendre aucun risque » Cependant, une nouvelle inquiétude règne au PSG, avec les remplacements de Vitinha et de Khvicha Kvaratskhelia en première période face à l’AJA. « Vitinha ? On a fait le changement car il a senti quelques problèmes. Je ne sais pas. Mais on ne veut prendre aucun risque », a confié Luis Enrique au sujet du Portugais en conférence de presse d’après-match.