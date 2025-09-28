PSG : Catastrophe avant Barcelone ? Luis Enrique sort du silence

Nouveau match et nouvelle inquiétude au PSG ? Ce samedi soir face à Auxerre, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont été remplacés en cours de jeu par Luis Enrique. Une potentielle nouvelle catastrophe, alors que Paris se déplace à Barcelone en milieu de semaine prochaine. Le coach parisien lui, s’est montré flou à ce sujet après la rencontre.
Le PSG est reparti de l’avant. Après sa défaite face à l’OM lundi, le club parisien s’est logiquement imposé face à l’AJ Auxerre du côté du Parc des Princes ce samedi soir (2-0). De quoi faire le plein de confiance avant le déplacement tant attendu sur la pelouse du FC Barcelone mercredi.
« On ne veut prendre aucun risque »
Cependant, une nouvelle inquiétude règne au PSG, avec les remplacements de Vitinha et de Khvicha Kvaratskhelia en première période face à l’AJA. « Vitinha ? On a fait le changement car il a senti quelques problèmes. Je ne sais pas. Mais on ne veut prendre aucun risque », a confié Luis Enrique au sujet du Portugais en conférence de presse d’après-match.
« Il faut rester tranquilles »
« Je ne peux rien vous dire (sur les sorties de Vitinha et Kvara). Il faut attendre les résultats de demain. Mais c'est normal. Il faut rester tranquilles, on cherche à surmonter ça avec la force de l'équipe et des supporters. Et l'entrée de Titis. Je ne peux rien dire. Ce n'est pas du positif mais il faut attendre le staff médical demain ou après demain pour savoir quel type de blessure ils ont », conclut Luis Enrique, qui espère compter sur ses deux joueurs pour le choc face au Barça.