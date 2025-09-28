En pleine malédiction, le PSG va vivre un désastre ?

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Luis Enrique voit tous ses soldats tomber un à un. En effet, l'infirmerie du PSG se remplit de plus en plus ces dernières semaines. Privé de plusieurs éléments importants de son XI, Luis Enrique a vu ses joueurs perdre contre l'OM ce lundi soir au Vélodrome. Selon vous, le PSG va-t-il vivre un fiasco cette saison à cause de la pluie de blessures ? A vos votes !

Epargné par les blessures lors de la saison 2024-2025, le PSG a presque tout gagné. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a soulevé à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. En ce qui concerne la Coupe du Monde des clubs, le PSG a perdu en finale contre Chelsea.

Une pénurie de joueurs au PSG Après avoir disputé une saison interminable, le PSG est frappé par une malédiction en 2025-2026. Ayant eu un calendrier infernal lors du précédent exercice, le club de la capitale voit son effectif être décimé. En effet, Luis Enrique perd tous ses joueurs forts au fil des semaines. Face à l'OM, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves étaient forfaits pour cause de blessure. Et alors que le numéro 29 du PSG a signé son retour, Marquinhos a également rejoint l'infirmerie de l'écurie rouge et bleu. Victime d'une alerte, Fabian Ruiz était aussi absent contre l'AJ Auxerre ce samedi soir, étant préservé à quelques jours du déplacement à Barcelone (ce mercredi).