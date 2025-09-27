C'est le feu au PSG, Dembélé prépare un coup historique !

Amadou Diawara

Après le quadruplé légendaire du PSG (Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions et Coupe de France), Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025. Insatiable, le numéro 10 de Luis Enrique ne veut pas s'arrêter-là. En effet, Ousmane Dembélé veut continuer à marquer l'histoire du PSG avec ses coéquipiers.

Le PSG a été impérial lors de la saison 2024-2025. En effet, le club emmené par Luis Enrique a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Faisant partie des grands artisans de la réussite parisienne, Ousmane Dembélé a été logiquement sacré Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.

PSG : Un quadruplé et un Ballon d'Or pour Dembélé Lors d'un entretien accordé à PSG TV, Ousmane Dembélé a affirmé que son ambition ne s'était pas essoufflée après cette saison presque parfaite. Le PSG ayant perdu en finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. En effet, l'international français veut continuer à marquer l'histoire du club rouge et bleu.