C'est le feu au PSG, Dembélé prépare un coup historique !

Après le quadruplé légendaire du PSG (Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions et Coupe de France), Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025. Insatiable, le numéro 10 de Luis Enrique ne veut pas s'arrêter-là. En effet, Ousmane Dembélé veut continuer à marquer l'histoire du PSG avec ses coéquipiers.
Le PSG a été impérial lors de la saison 2024-2025. En effet, le club emmené par Luis Enrique a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Faisant partie des grands artisans de la réussite parisienne, Ousmane Dembélé a été logiquement sacré Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.
PSG : Un quadruplé et un Ballon d'Or pour Dembélé
Lors d'un entretien accordé à PSG TV, Ousmane Dembélé a affirmé que son ambition ne s'était pas essoufflée après cette saison presque parfaite. Le PSG ayant perdu en finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. En effet, l'international français veut continuer à marquer l'histoire du club rouge et bleu.
«Il faut continuer à écrire l'histoire avec le club»
« Place désormais à une saison post-Ballon d’Or… Cela va-t-il changer des choses ? Rien du tout ! Je vais essayer d'être performant comme j'essaie de le faire chaque week-end, à chaque match, à chaque entraînement. Me donner à 100% et aider l'équipe. Surtout, aider l'équipe à gagner des trophées parce qu'il faut continuer à écrire l'histoire avec le club. On a un effectif jeune, on a encore beaucoup d'années devant nous et on en veut encore. On a encore faim de trophées », a confié Ousmane Dembélé, attaquant du PSG.