Lamine Yamal - PSG : L'annonce officielle !

Présent en conférence de presse, Hansi Flick a évoqué la situation de Lamine Yamal, confirmant qu'il aurait du temps de jeu dimanche contre la Real Sociedad. Cela confirme donc que le deuxième du classement du dernier Ballon d'Or sera bien présent contre le PSG mercredi soir.
Absent depuis quatre rencontres, Lamine Yamal est de retour dans le groupe du FC Barcelone pour affronter la Real Sociedad ce dimanche à quelques jours du choc contre le PSG en Ligue des champions mercredi soir.
Flick annonce la couleur pour Yamal
Présent en conférence de presse ce samedi, Hansi Flick a dévoilé son plan avec Lamine Yamal. « Qu'il soit sur le banc ou dans le onze de départ, il aura du temps de jeu », assure l'entraîneur du FC Barcelone devant les médias afin d'être relancé sur le choc contre le PSG qui aura lieu mercredi soir en Catalogne.
« Nous nous concentrons toujours sur le prochain match, et celui-ci aura lieu demain contre la Real Sociedad. Nous verrons comment nous nous préparons pour accueillir le PSG. Pour l'instant, nous avons quatre victoires et nous voulons continuer ainsi. Peu importe le nombre de joueurs blessés, nous nous concentrons sur ceux qui sont disponibles », ajoute Hansi Flick.