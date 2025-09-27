Lamine Yamal - PSG : L'annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Hansi Flick a évoqué la situation de Lamine Yamal, confirmant qu'il aurait du temps de jeu dimanche contre la Real Sociedad. Cela confirme donc que le deuxième du classement du dernier Ballon d'Or sera bien présent contre le PSG mercredi soir.

Absent depuis quatre rencontres, Lamine Yamal est de retour dans le groupe du FC Barcelone pour affronter la Real Sociedad ce dimanche à quelques jours du choc contre le PSG en Ligue des champions mercredi soir.

Flick annonce la couleur pour Yamal Présent en conférence de presse ce samedi, Hansi Flick a dévoilé son plan avec Lamine Yamal. « Qu'il soit sur le banc ou dans le onze de départ, il aura du temps de jeu », assure l'entraîneur du FC Barcelone devant les médias afin d'être relancé sur le choc contre le PSG qui aura lieu mercredi soir en Catalogne.