PSG : Neymar, Mbappé, Messi… La question qui fait craquer Dembélé !

Malgré une équipe moins étoilée, le Paris SG a remporté sa première Ligue des champions la saison dernière, face à l’Inter Milan. Interrogé sur sa contribution après son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé insiste sur la force collective du groupe et refuse de se mettre en avant.

Depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale, le PSG a empilé les stars. Mais c’est finalement au moment où l’effectif comptait le moins de gros noms que la formation parisienne est parvenue à décrocher la première Ligue des champions de son histoire. Grand artisan du sacre, Ousmane Dembélé a quant à lui remporté le Ballon d’Or.

« Arrêtez de dire avec moi ! » Interrogé par France Football sur son importance au PSG, et le fait d’avoir réussi là où Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé ont échoué, Ousmane Dembélé a répondu cash : « Non, pas avec moi. Arrêtez de dire avec moi ! C'est avec tout le monde. C'est une équipe... Quand tu vois Achraf (Hakimi), Nuno (Mendes), tous les autres, c'est tout un groupe. C'est le Ballon d'Or de l'équipe. »