«On va acheter un autre joueur» : Dembélé sous pression, le PSG peut souffler !

Après une saison historique, marquée par le sacre en Ligue des champions, le PSG est reparti en quête de trophées sur la scène nationale et européenne. Ousmane Dembélé, fraîchement couronné Ballon d'Or, assure que l'équipe reste affamée de victoires, conscient que Luis Enrique et la direction veillent au grain.

Après sa saison exceptionnelle réalisée, le PSG a peut-être une tâche encore plus difficile qui l’attend : confirmer. Et ce ne sera pas simple avec les nombreuses blessures qui touchent l’effectif de Luis Enrique au bout de quelques semaines seulement. Interrogé par France Football après sa victoire au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé écarte tout risque de décompression de la part des joueurs.

« On a encore beaucoup à donner pour le Paris Saint-Germain » « On est des compétiteurs, on veut gagner, encore, prévient le numéro 10 du PSG. Surtout que, dès que tu goûtes à tout ça, tu as envie de continuer. Ça n'a pas atténué ma faim. On a encore beaucoup à donner pour le Paris Saint-Germain, de grands objectifs avec le club. Je suis un compétiteur, je veux jouer au plus haut niveau possible, remporter tous les matches et plein de trophées. »