«C’est exceptionnel» : Le PSG tient son Karim Benzema !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, star du PSG, a remporté le Ballon d’Or après sa saison XXL avec le club de la capitale. Dans un entretien accordé à France Football, l’international français a rendu hommage à sa famille et à ses proches, en faisant référence à Karim Benzema, le « premier Ballon d’Or du peuple » selon lui.

Lundi, Ousmane Dembélé a remporté le premier Ballon d’Or de sa carrière, et l’émotion fut grande sur la scène du théâtre du Châtelet au moment où la star du PSG est venue récupérer son trophée. « Je ne comptais pas pleurer, je voulais rester fort, mais dès que j’ai commencé à parler de ma famille, de ceux qui étaient là dès le début, les émotions sont sorties », expliquait Dembélé peu après la cérémonie.

« Benzema est le premier Ballon d'Or du peuple, moi, je suis le deuxième » Interrogé par France Football, l’international français a de nouveau rendu hommage à ses proches. « Pour toute la famille, tout mon entourage. Comme on dit, c'est le Ballon d'Or du peuple aussi », explique Ousmane Dembélé, reprenant ainsi la formule lâchée par Karim Benzema au moment de son sacre en 2022. « On est tous les deux issus des quartiers (le Terraillon, à Bron, pour Benzema ; la Madeleine, à Évreux, pour Dembélé), on y a grandi, et, être au plus haut niveau mondial, remporter un Ballon d'Or, c'est exceptionnel. Lui, c'est le premier Ballon d'Or du peuple, moi, je suis le deuxième », poursuit Dembélé.