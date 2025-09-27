«C’est exceptionnel» : Le PSG tient son Karim Benzema !

Ousmane Dembélé, star du PSG, a remporté le Ballon d’Or après sa saison XXL avec le club de la capitale. Dans un entretien accordé à France Football, l’international français a rendu hommage à sa famille et à ses proches, en faisant référence à Karim Benzema, le « premier Ballon d’Or du peuple » selon lui.
Lundi, Ousmane Dembélé a remporté le premier Ballon d’Or de sa carrière, et l’émotion fut grande sur la scène du théâtre du Châtelet au moment où la star du PSG est venue récupérer son trophée. « Je ne comptais pas pleurer, je voulais rester fort, mais dès que j’ai commencé à parler de ma famille, de ceux qui étaient là dès le début, les émotions sont sorties », expliquait Dembélé peu après la cérémonie.
« Benzema est le premier Ballon d'Or du peuple, moi, je suis le deuxième »
Interrogé par France Football, l’international français a de nouveau rendu hommage à ses proches. « Pour toute la famille, tout mon entourage. Comme on dit, c'est le Ballon d'Or du peuple aussi », explique Ousmane Dembélé, reprenant ainsi la formule lâchée par Karim Benzema au moment de son sacre en 2022. « On est tous les deux issus des quartiers (le Terraillon, à Bron, pour Benzema ; la Madeleine, à Évreux, pour Dembélé), on y a grandi, et, être au plus haut niveau mondial, remporter un Ballon d'Or, c'est exceptionnel. Lui, c'est le premier Ballon d'Or du peuple, moi, je suis le deuxième », poursuit Dembélé.
« Ce Ballon d'Or, je le lui dédie »
« Toute ma famille était heureuse. Ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Que de la joie. Il est aussi à elle ce Ballon d'Or, a également confié Ousmane Dembélé au sujet de sa mère. Elle m'a élevé toute seule. Ce Ballon d'Or, je le lui dédie, à elle, et à toute la famille. Après, que je le gagne ou pas, elle est heureuse de tout le chemin que j'ai parcouru. »