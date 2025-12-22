Transfert de Kylian Mbappé : Révolution au PSG !

Pierrick Levallet

L’aventure de Kylian Mbappé au PSG a pris fin lors de l’été 2024. Après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale est parti libre pour signer au Real Madrid. Mais alors que le capitaine de l’équipe de France venait de réaliser l’un de ses plus grands rêves, Luis Enrique n’a pas désespéré chez les pensionnaires de la Ligue 1, au contraire.

Le PSG métamorphosé après le départ de Mbappé ! Le coach espagnol s’est toujours montré optimiste après le départ de Kylian Mbappé. Comme le rapporte AS, le transfert du champion du monde 2018 a d’ailleurs permis au PSG de trouver l’équilibre qui lui manquait lors de la première saison de Luis Enrique. Ce dernier a fini par métamorphoser son vestiaire, en faisant passer le discours de l’effort en priorité. Et l’ensemble du groupe s’est rallié à sa cause, même si certains ont été réfractaires au début.