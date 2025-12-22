Kylian Mbappé : La rupture totale avec une star !

Contrairement à Kylian Mbappé, Vinicius Jr n’entretient pas spécialement une bonne relation avec Xabi Alonso au Real Madrid. Le Brésilien a encore du mal à digérer que le capitaine de l’équipe de France lui soit passé devant dans la hiérarchie. La rupture semble d’ailleurs totale entre l’international auriverde et le technicien espagnol.
Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, la relation n’est pas spécialement au beau fixe au Real Madrid. Le technicien espagnol a fait de Kylian Mbappé la grande star de son équipe, reléguant ainsi le Brésilien à un rôle secondaire. Et ce dernier aurait du mal à digérer ce changement, lui qui était considéré comme le coeur du projet madrilène avant l’arrivée de l’ancien du PSG.
Vinicius Jr s'est emporté contre Xabi Alonso
Vinicius Jr a d’ailleurs laissé éclater sa colère lors du Clasico contre le FC Barcelone en octobre dernier. Depuis, les rapports entre l’international auriverde et Xabi Alonso n’ont plus été les mêmes. Le coach de 44 ans semble d’ailleurs avoir profité du match contre le FC Séville ce week-end pour prendre sa revanche.
Xabi Alonso a pris sa revanche au Real Madrid
Comme le rapporte AS, Xabi Alonso a exposé Vinicius Jr aux sifflets des supporters madrilènes en le remplaçant à 10 minutes de la fin du match. L’entraîneur du Real Madrid souhaitait laisser Kylian Mbappé sur le terrain pour qu’il puisse égaler le record de 59 buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile. Et Rodrygo l’avait visiblement convaincu également. Après le succès des Merengue (2-0), Xabi Alonso n’a d’ailleurs pas affiché publiquement son soutien à Vinicius Jr après les sifflets du Santiago Bernabéu. La rupture semble totale entre les deux hommes.