Kylian Mbappé : La rupture totale avec une star !

Pierrick Levallet

Contrairement à Kylian Mbappé, Vinicius Jr n’entretient pas spécialement une bonne relation avec Xabi Alonso au Real Madrid. Le Brésilien a encore du mal à digérer que le capitaine de l’équipe de France lui soit passé devant dans la hiérarchie. La rupture semble d’ailleurs totale entre l’international auriverde et le technicien espagnol.

Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, la relation n’est pas spécialement au beau fixe au Real Madrid. Le technicien espagnol a fait de Kylian Mbappé la grande star de son équipe, reléguant ainsi le Brésilien à un rôle secondaire. Et ce dernier aurait du mal à digérer ce changement, lui qui était considéré comme le coeur du projet madrilène avant l’arrivée de l’ancien du PSG.

Vinicius Jr s'est emporté contre Xabi Alonso Vinicius Jr a d’ailleurs laissé éclater sa colère lors du Clasico contre le FC Barcelone en octobre dernier. Depuis, les rapports entre l’international auriverde et Xabi Alonso n’ont plus été les mêmes. Le coach de 44 ans semble d’ailleurs avoir profité du match contre le FC Séville ce week-end pour prendre sa revanche.