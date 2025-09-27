PSG - Luis Enrique : La catastrophe qui change tout !

Pierrick Levallet

Le PSG a officialisé une terrible nouvelle ce vendredi. Le club de la capitale a en effet annoncé la blessure de Marquinhos, qui va manquer le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. Cette nouvelle catastrophe va pousser Luis Enrique à revoir ses plans et à trouver la meilleure solution possible pour pallier l’absence du défenseur central brésilien.

Le PSG a annoncé une nouvelle catastrophe ce vendredi. Le club de la capitale a en effet officialisé, à la surprise générale, la blessure de Marquinhos. Le défenseur central brésilien est touché à la cuisse et va rester plusieurs semaines en soins. Le capitaine parisien est donc forfait pour la réception de l’AJ Auxerre ce samedi soir, et va également manquer le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions ce mercredi.

Luis Enrique va revoir ses plans pour remplacer Marquinhos Comme le rapporte Le Parisien, la blessure de Marquinhos n’aurait rien de vraiment très grave. Mais son absence devrait être préjudiciable aux Rouge-et-Bleu face à Lamine Yamal et ses coéquipiers. Cette catastrophe va surtout obliger Luis Enrique à revoir ses plans afin de trouver la meilleure solution possible pour remplacer le joueur de 31 ans.