Dupont - Ntamack : La nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont a enfin fait son retour avec le Stade toulousain. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans a retrouvé les terrains samedi dernier contre le Racing 92. Le capitaine du XV de France devrait être dans le groupe pour le match contre les Sharks en Champions Cup. Mais la liste des absents chez les Rouge-et-Noir reste longue malgré tout.

Le Stade toulousain peut enfin compter Antoine Dupont dans ses rangs. Après une longue convalescence suite à sa grave blessure au genou, le demi de mêlée de 28 ans a repris la compétition samedi dernier contre le Racing 92. Il devrait également être dans le groupe pour le match contre les Sharks en Champions Cup ce dimanche. Mais chez les Rouge-et-Noir, les absents restent malgré tout nombreux.

Encore de nombreux absents au Stade toulousain Comme le rapporte Le Rugbynistère, Ugo Mola ne pourra pas compter sur Matthis Lebel, tout juste opéré de la main. François Cros manquera aussi à l’appel tout comme Juan Cruz Mallia, les deux joueurs étant touchés au genou. Pierre-Louis Barassi et Santiago Chocobares, eux, sont incertains puisqu’ils ont été victimes de commotions cérébrales.