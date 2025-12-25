Mercato - OL : Le coup de pression d’une légende !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme une légende de l'OL, Sidney Govou a livré son point de vue sur le mercato hivernal des Gones et notamment la signature d'Endrick qui vient de débarquer en prêt du Real Madrid. Et Govou met la pression au sujet de cette opération avec le jeune buteur brésilien...

L'OL a lancé son mercato estival mardi avec l'officialisation de l'arrivée d'Endrick, qui débarque en provenance du Real Madrid sous la forme d'un prêt payant. Un coup prometteur sur le papier pour le club rhodanien, et pourtant, Sidney Govou n'est pas forcément convaincu, et l'ancien attaquant légendaire de l'OL s'en est expliqué dans les colonnes du Progrès.

Govou lance un avertissement « Pour le mercato, j’entends que le coach voudrait un attaquant, un central et deux ou trois milieux. Mais quand une mécanique marche bien, il faut faire attention, car elle peut se dérégler très vite. Un attaquant qui marquerait plus de buts ferait-il les efforts défensifs de Satriano ? Je ne crois au mercato d’hiver que quand il faut remplacer un blessé. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe », confie d'abord Govou avant de poursuivre au sujet d'Endrick en mettant la pression sur les dirigeants de l'OL.