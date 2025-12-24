Un pote de Dembélé au PSG : Signature imminente ?

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano. Le Bayern Munich pousse néanmoins pour étendre l’engagement de l’international français, qui expire à l’issue de la saison. Et le club bavarois toucherait au but sur ce dossier.

Cet hiver, le PSG n’a pas prévu d’être véritablement actif sur le mercato. En revanche, le club de la capitale devrait l’être l’été prochain. Les dirigeants parisiens semblent même déjà préparer leur recrutement pour la prochaine fenêtre estivale. Le club de la capitale serait notamment intéressé par les services de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich.

Prolongation en vue pour Upamecano au Bayern Munich Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français. Le club bavarois travaille sur le dossier depuis un certain temps maintenant. Et le Bayern Munich semble être en train de toucher au but avec Dayot Upamecano.