OM : L'énorme séparation qui fait trembler Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désireux de prolonger ses jeunes talents, l’OM a notamment fait une offre de prolongation à Darryl Bakola, à qui il reste un an et demi de contrat. Le club attend en revanche une réponse rapide de sa part, alors que le milieu de terrain âgé de 18 ans serait dans le viseur de nombreux grands clubs européens.

« Il faut réussir à garder ces jeunes. » En conférence de presse début novembre, Roberto De Zerbi avait insisté sur la nécessité pour l’OM de réussir à conserver ses jeunes talents en devenir. Le technicien italien faisait référence à Robinio Vaz (18 ans) et Darryl Bakola (18 ans), une liste à laquelle on peut ajouter Tadjidine Mmadi (18 ans).

Bakola, une réponse rapide ou un départ Des négociations sont en cours dans l’optique d’une prolongation de ces trois joueurs. RMC Sport indiquait que celle de Robinio Vaz était en bonne voie et qu’une offre a été faite à Tadjidine Mmadi. D’après les informations de Foot Mercato, Darryl Bakola a lui aussi une proposition entre les mains, mais contrairement à ses deux coéquipiers, son contrat court jusqu’en juin 2027 et l’OM attend une réponse rapide de sa part.