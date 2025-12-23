Transfert au PSG : C’est confirmé pour le pote de Dembélé !

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano ne sait pas encore de quoi son avenir est fait. Alors que les négociations avec le club bavarois sont en cours pour une éventuelle prolongation, l’international français aurait notamment attisé l’intérêt du PSG. Et la tendance semble se confirmer.

Et si Dayot Upamecano signait au PSG l’été prochain ? Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français se rapprochait d’une prolongation au Bayern Munich, les négociations entre les deux parties bloqueraient autour d’un léger détail. Le club de la capitale pourrait donc en profiter pour avancer ses pions. Et l’intérêt parisien pour le défenseur central de 27 ans semble se confirmer.

Le PSG garde bien un oeil sur Dayot Upamecano... D’après les informations de BILD, le PSG figurerait bien parmi les prétendants de Dayot Upamecano sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu seraient tentés par l’idée de recruter l’un des meilleurs à son poste à moindre coût, surtout dans l’optique de préparer la succession de Marquinhos.