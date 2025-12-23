PSG - 115M€ : Le transfert légendaire qui se prépare !

Pierrick Levallet

Le PSG n’a pas prévu de se montrer très actif sur le mercato cet hiver. En revanche, le club de la capitale devrait recruter l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Et Chelsea pourrait laisser la voie libre aux Rouge-et-Bleu pour le crack du LOSC.

Cet hiver, le PSG n’a pas l’intention de recruter. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, les pensionnaires de la Ligue 1 devraient se montrer actif sur le mercato l’été prochain. Les champions d’Europe 2025 auraient déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Le PSG suit Ayyoub Bouaddi de près Le PSG suivrait notamment avec attention l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain est un élément important du onze du LOSC. L’international Espoirs français y a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Chelsea en pincerait également pour le crack lillois. Mais les Blues auraient d’autres noms sur leur liste.