PSG - 115M€ : Le transfert légendaire qui se prépare !

Le PSG n’a pas prévu de se montrer très actif sur le mercato cet hiver. En revanche, le club de la capitale devrait recruter l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Et Chelsea pourrait laisser la voie libre aux Rouge-et-Bleu pour le crack du LOSC.
Cet hiver, le PSG n’a pas l’intention de recruter. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, les pensionnaires de la Ligue 1 devraient se montrer actif sur le mercato l’été prochain. Les champions d’Europe 2025 auraient déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts.
Le PSG suit Ayyoub Bouaddi de près
Le PSG suivrait notamment avec attention l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain est un élément important du onze du LOSC. L’international Espoirs français y a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Chelsea en pincerait également pour le crack lillois. Mais les Blues auraient d’autres noms sur leur liste.
Chelsea va laisser la voie libre au PSG sur le mercato ?
Comme le rapporte Caught Offside, Chelsea penserait également à Elliot Anderson pour renforcer son milieu de terrain. Enzo Maresca serait un grand admirateur du joueur de Nottingham Forest. Sa polyvalence plairait au sein du club londonien. Son transfert promet toutefois d’être très onéreux. Le journaliste David Ornstein a récemment indiqué que le joueur de 23 ans était estimé aux alentours de 115M€. Si Chelsea le recrute pour ce prix-là, l’international anglais serait la plus grosse vente de l’histoire de Nottingham Forest. Et cela pourrait permettre au PSG d’avoir la voie libre sur le dossier Ayyoub Bouaddi. A suivre...