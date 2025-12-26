L’OM le vire, Adrien Rabiot vit une galère !

Ayant débuté sa deuxième saison à l’OM, où il était même question d’une possible prolongation, Adrien Rabiot a finalement été invité à s’en aller après son altercation avec Jonathan Rowe. Le Français a alors fait ses valises et le voilà de retour en Italie, ayant été vendu au Milan AC. Rabiot a aujourd’hui trouvé sa place dans l’effectif de Massimiliano Allegri, même si ça n’a visiblement pas été facile au débuté.
Après avoir rejoint l’OM à la surprise générale à l’été 2024, le départ d’Adrien Rabiot a également laissé tout le monde sous le choc lors du dernier mercato estival. En effet, malgré le statut du Français, le club phocéen n'a pas hésité à lui montrer la porte de sortie après son altercation avec Jonathan Rowe. Rabiot a alors été vendu au Milan AC, faisant à cette occasion son retour en Italie après ses 5 saisons à la Juventus.
« Au début, j'étais un peu perdu »
Cela fait maintenant quelques mois qu’Adrien Rabiot s’est installé à Milan. A l’occasion d’un entretien accordé à Sky, le Français a alors fait part d’une galère ses à débuts, expliquant : « Je me suis tout de suite senti à l'aise ici : nous avons réalisé un bon parcours en championnat jusqu'à présent, et j'espère que cela continuera, tant sur le plan individuel que collectif. Au début, j'étais un peu perdu car il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, je vois l'équipe bien fonctionner ».
« L’AC Milan a toujours été un grand club »
Obligé de quitter l’OM, Adrien Rabiot a donc signé au Milan AC, un club qu’il pensait rejoindre depuis un moment déjà. « Est-ce vrai que l’idée de venir jouer pour l’AC Milan a germé quand j’étais petit ? Oui, c’est vrai. Ma mère a parlé avec Galliani, ils se connaissent bien. Je ne me souviens plus de la saison exacte, mais on a discuté sans parvenir à un accord. L’AC Milan a toujours été un grand club, alors forcément, quand une telle opportunité se présente, on l’écoute. Je ne me souviens plus exactement pourquoi ça n’a pas abouti », a avoué Rabiot.