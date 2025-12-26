L’OM le vire, Adrien Rabiot vit une galère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant débuté sa deuxième saison à l’OM, où il était même question d’une possible prolongation, Adrien Rabiot a finalement été invité à s’en aller après son altercation avec Jonathan Rowe. Le Français a alors fait ses valises et le voilà de retour en Italie, ayant été vendu au Milan AC. Rabiot a aujourd’hui trouvé sa place dans l’effectif de Massimiliano Allegri, même si ça n’a visiblement pas été facile au débuté.

Après avoir rejoint l’OM à la surprise générale à l’été 2024, le départ d’Adrien Rabiot a également laissé tout le monde sous le choc lors du dernier mercato estival. En effet, malgré le statut du Français, le club phocéen n'a pas hésité à lui montrer la porte de sortie après son altercation avec Jonathan Rowe. Rabiot a alors été vendu au Milan AC, faisant à cette occasion son retour en Italie après ses 5 saisons à la Juventus.

« Au début, j'étais un peu perdu » Cela fait maintenant quelques mois qu’Adrien Rabiot s’est installé à Milan. A l’occasion d’un entretien accordé à Sky, le Français a alors fait part d’une galère ses à débuts, expliquant : « Je me suis tout de suite senti à l'aise ici : nous avons réalisé un bon parcours en championnat jusqu'à présent, et j'espère que cela continuera, tant sur le plan individuel que collectif. Au début, j'étais un peu perdu car il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, je vois l'équipe bien fonctionner ».