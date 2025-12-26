Grande annonce en direct : L’OM a choisi sa prochaine recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouvelles recrues de qualité, l'OM a des vues sur Himad Abdelli, le milieu offensif algérien du SCO Angers, et l'a ciblé comme le renfort idéal pour garnir son entrejeu. Mais comme l'a révélé Daniel Riolo en direct sur RMC, l'OL a une longueur d'avance sur l'OM dans ce dossier.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le SCO Angers, Himad Abdelli (26 ans) ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. L'OM est notamment annoncé sur les traces du milieu offensif international algérien, mais le directeur sportif phocéen Medhi Benatia doit composer avec la concurrence de l'OL pour Abdelli. Et Daniel Riolo a évoqué ce feuilleton en direct dans l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, avec une mauvaise nouvelle pour l'OM.

L'OM devancé par l'OL ? En effet, même si Abdelli a été ciblé comme nouveau renfort idéal dans l'entrejeu par l'OM, c'est bien l'OL qui tiendrait sa corde dans ce dossier : « L’OL a de l’avance sur l’OM dans les discussions avec Abdelli. Ça ne se décidera pas avant janvier. À priori ça ne devrait pas traîner, ça se décidera début janvier. C’est ce qu’a dit le joueur et c’est ce que veulent les deux directeurs sportifs, que ce soit Matthieu Louis-Jean ou Medhi Benatia. Il va partir et viendra dans l’un de ces deux clubs. C’est une bagarre de directeurs sportifs et de clubs pour séduire un joueur, quelque chose d’assez classique. Et dans la course, on va dire que l’OL a quelques longueurs d’avance », a révélé Daniel Riolo.