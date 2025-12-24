OM : Le premier transfert de 2026 déjà annoncé ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et l’Olympique de Marseille se retrouve au centre de nombreuses rumeurs. C’est le cas sur le front des arrivées, mais également sur celui des départs, avec certains indésirables qui pourraient bien faire leurs valises pour quitter le club phocéen.

La deuxième partie de saison pourrait être pleine de surprises pour l’OM. Mais pour cela, il faudra absolument renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, avec plusieurs chantiers importants qui se dessinent déjà. Mais le mercato hivernal pourrait surtout permettre aux Marseillais de se séparer de quelques indésirables...

Enfin un départ pour Maupay ? C’est le cas de Neal Maupay, qui depuis le début de la saison n’a cumulé que 67 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Déjà annoncé sur le départ cet été, l’attaquant semble convaincu qu’il doit quitter l’OM pour se relancer, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Et une occasion pourrait bien se présenter du côté de la Serie A !