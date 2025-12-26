Adrien Rabiot : Il a quitté l’OM pour un homme !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers de l’équipe de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a été mis à la porte de l’Olympique de Marseille après une bagarre dans le vestiaire. Une réconciliation a semblé un temps possible, mais finalement l’international français est bel et bien parti, pour retrouver son ancien mentor Massimiliano Allegri, du côté de l’AC Milan.

C’est l’un des gros coups d’éclat de l’été. Meilleur joueur de la saison dernière, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts et a fini par quitter l’OM, moins d’un an après sa signature. Mais il n’a pas tardé à retrouver un club, puisqu’il a rebondi du côté de l’AC Milan.

« Ce qui a transformé le Milan, ce n'est pas un joueur en particulier, ni l'équipe, mais... » Là-bas, il a surtout retrouvé un homme qu’il ne connait que trop bien avec Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus. « À mon avis, ce qui a transformé le Milan de l'année dernière à cette année, ce n'est pas un joueur en particulier, ni l'équipe, mais l'entraîneur et son staff. On connaît tous Allegri : il est excellent, et c'est primordial pour une équipe d'avoir un entraîneur de cette qualité, tant sur le plan sportif que personnel » a expliqué Rabiot, sur Sky Sport Italia.