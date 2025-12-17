Séparation avec Antoine Dupont : L’annonce lâchée en direct !

Axel Cornic

Le retour à la compétition d’Antoine Dupont tombe au bon moment, puisque dans moins de deux un mois le XV de France se réunira à Marcoussis pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2026. Et surtout, le capitaine tricolore revient à moins de deux ans de la Coupe du monde, qui se disputera à l’automne 2027 en Australie.

Avant l’édition 2023, le XV de France semblait être quasiment intouchable. Antoine Dupont et ses coéquipiers marchaient sur l’eau et étaient annoncés comme grands favoris, mais n’ont finalement pas fait mieux qu’un quart de finale. Une véritable catastrophe, dont le rugby tricolore ne semble pas encore s’être remis.

Fabien Galthié est pointé du doigt Les critiques se font en effet de plus en plus nombreuses autour du XV de France, surtout avec les derniers résultats plutôt décevants. Et évidemment, la principale cible n’est autre que le sélectionneur Fabien Galthié, en place depuis 2014 et sous contrat jusqu’en 2028. Certains dans des cas extrêmes, réclament même son départ pour préparer au mieux la Coupe du monde 2027.