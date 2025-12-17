Antoine Dupont craque, coup de foudre confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme ce fut déjà le cas l'an dernier, Antoine Dupont vient d'acquérir une somptueuse villa sur le Bassin d'Arcachon, juste en face du Cap Ferret. Un nouvel investissement à plusieurs millions d'euros qui confirme donc le coup de foudre de Dupont pour cette région du Sud-Ouest...

Actuellement en pleine histoire d'amour avec Iris Mittenaere, Antoine Dupont semble avoir trouvé l'endroit idéal pour se ressourcer loin des médias et des terrains de rugby pendant ses jours de repos ! La star du XV de France et du Stade Toulousain confirme en effet son vrai coup de coeur pour le Bassin d'Arcachon avec un nouvel investissement qui fait beaucoup parler...

Nouvelle villa au Pyla pour Dupont Selon les révélations de Sud-Ouest, Antoine Dupont vient d'acquérir une villa à Pyla-sur-Mer, sur le bassin d'Arcachon. Cette propriété de prestige offre une vue sur le Cap Ferret et s'étend sur 1 200 m². Un pied-à-terre de rêve donc pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui confirme son coup de foudre pour cette région étant donné qu'il avait acheté une villa dans le même coin il y a seulement un an.