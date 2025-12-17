Antoine Dupont sacré : C'est plus fort que le PSG !

Axel Cornic

Depuis quelques temps, le rugby regagne en popularité et c’est notamment le cas du XV de France, qui a réalisé des scores d’audience surprenants sur l’année 2025. Les Bleus de l’ovalie ont même battu le Paris Saint-Germain d’Ousmane Dembélé et de Luis Enrique, qui a pourtant remporté la finale de la Ligue des Champions la saison dernière.

Si les critiques ont été nombreuses lors de la tournée de novembre, le XV de France a tout de même réalisé une belle année 2025. S’ils ont perdu face à l’Angleterre (26-25), les hommes de Fabien Galthié ont tout de même remporté le Tournoi des 6 Nations, même avec un Antoine Dupont qui a raté le dernier match.

Le XV de France remporte le 6 Nations sans Dupont Blessé lors de l’avant-dernier match contre l’Irlande, le capitaine tricolore était en béquilles une semaine après au Stade de France, pour la réception de l’Ecosse. Il a assisté à la victoire de ses coéquipiers (35-16) et est même monté sur le podium lors de la remise du trophée, aux côtés de Romain Ntamack ou Louis Bielle-Biarrey.