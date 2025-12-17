Antoine Dupont sacré : C'est plus fort que le PSG !

Depuis quelques temps, le rugby regagne en popularité et c’est notamment le cas du XV de France, qui a réalisé des scores d’audience surprenants sur l’année 2025. Les Bleus de l’ovalie ont même battu le Paris Saint-Germain d’Ousmane Dembélé et de Luis Enrique, qui a pourtant remporté la finale de la Ligue des Champions la saison dernière.
Si les critiques ont été nombreuses lors de la tournée de novembre, le XV de France a tout de même réalisé une belle année 2025. S’ils ont perdu face à l’Angleterre (26-25), les hommes de Fabien Galthié ont tout de même remporté le Tournoi des 6 Nations, même avec un Antoine Dupont qui a raté le dernier match.
Le XV de France remporte le 6 Nations sans Dupont
Blessé lors de l’avant-dernier match contre l’Irlande, le capitaine tricolore était en béquilles une semaine après au Stade de France, pour la réception de l’Ecosse. Il a assisté à la victoire de ses coéquipiers (35-16) et est même monté sur le podium lors de la remise du trophée, aux côtés de Romain Ntamack ou Louis Bielle-Biarrey.
Un carton sur France 2
Cette rencontre a rencontré un certain succès auprès du grand public, puisque Le Parisien nous apprend qu’il est la meilleure audience de la télévision française en 2025. Diffusé sur France 2 le 15 mars dernier, le match entre le XV de France et l’Ecosse a réuni près de 9,8 millions de téléspectateurs ! C’est plus que la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter, diffusée sur M6 et qui culmine à 8,7 millions de téléspectateurs.