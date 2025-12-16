Antoine Dupont et sa petite amie : La mystérieuse rupture…

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine crise sanitaire du Covid-19 en 2020, Antoine Dupont annonçait être en couple puisqu'il avait prévu de se confiner avec sa petite amie de l'époque. Mais finalement, la star du XV de France a rompu dans le secret le plus total, puisqu'il indiquait quatre ans plus tard être tout simplement célibataire... Explications.

Aujourd'hui en couple avec Iris Mittenaere avec qui il s'est affiché à plusieurs occasions en public, Antoine Dupont reste malgré tout très discret en ce qui concerne sa relation avec l'ancienne Miss France. Il faut dire que par le passé, le capitaine du XV de France ne s'était exprimé qu'une seule fois sur l'une de ses relations amoureuses, qui s'était soldée par une rupture relativement mystérieuse.

Antoine Dupont était en couple en 2020... En effet, en 2020, Antoine Dupont avait annoncé à France Info qu'il allait vivre son confinement avec sa copine de l'époque : « Normalement, j'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué. J'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine. Ici, même si nous devons rester à la maison, nous avons un jardin, pas de voisins, c'est plus agréable et plus facile à supporter », indiquait le demi de mêlée du Stade Toulousain. Et par la suite, plus aucune nouvelle sur sa vie sentimentale... jusqu'en 2024 !