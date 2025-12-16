«Dupont a fait une croix dessus», la relation est terminée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le retour de blessure d'Antoine Dupont qui revient tout juste d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, les cartes devraient être redistribuées au sein du XV de France. Le demi de mêlée toulousain a forcément une préférence pour un duo avec Romain Ntamack en charnière, d'autant que certains observateurs affirment que Dupont a déjà acté la séparation avec Matthieu Jalibert puisqu'il refuserait de jouer avec lui... Explications.

Le XV de France aura de grandes ambitions pour la Coupe du Monde 2027 qui se déroulera en Australie et qui pourrait être la dernière chance d'Antoine Dupont d'accrocher un titre mondial, le tout premier de l'histoire du rugby français. Âgé de 29 ans, le capitaine des Bleus est donc logiquement considéré comme le grand leader du vestiaire de Fabien Galthié, et un joueur pourrait faire les frais de cette grande influence de Dupont en sélection : Matthieu Jalibert.

« Dupont a fait une croix sur Jalibert » Lundi, dans le Super Moscato Show sur RMC, le journaliste Pierre Dorian a clairement indiqué qu'Antoine Dupont avait acté la fin de sa relation avec Matthieu Jalibert au sein du XV de France, et qu'il préfère bien évidemment jouer avec son compère toulousain Romain Ntamack en charnière : « C’est simple d’assurer le coup avec Dupont et Ntamack. Et c’est simple et ça marche, parce qu’ils sont très bien évidemment. Ensuite, tu as Ramos qui couvre le poste, donc pourquoi s’emmerder avec un mec qui ne jouera jamais avec Dupont ? Parce que la vérité est là aussi, Dupont a fait une croix sur Jalibert », a expliqué Dorian.