Antoine Dupont : «Il ne jouera pas», la fin est annoncée !

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2026 débutera le 5 février prochain, avec un choc très attendu entre la France et l’Irlande. Cette rencontre sera notamment marquée par le retour d’Antoine Dupont à la mêlée, aux côtés d’un Romain Ntamack qui a beaucoup souffert en son absence.

Que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France, la charnière formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack a collectionné les titres. Mais les choses se sont compliquées récemment, puisque le demi de mêlée a été victime d’une grave blessure au genou, tandis que l’ouvreur est très critiqué pour ses prestations.

Le retour de Jalibert ? Evidemment, cela a relancé les débats autour du poste d’ouvreur du XV de France, avec Matthieu Jalibert qui réalise un excellent début de saison avec l’UBB. Joueur de grand talent, il a souvent été mis en concurrence avec Ntamack ces dernières années, mais Fabien Galthié semble l’avoir clairement écarté puisqu’il semble plutôt lui préférer Thomas Ramos, qui est pourtant un arrière de formation.