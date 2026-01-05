Romain Ntamack : La catastrophe annoncée ?

Axel Cornic

Dans un mois tout pile, le XV de France va lancer son Tournoi des 6 Nations 2026 avec un choc très attendu face à l’Irlande. Mais on se demande encore qui sera aligné sur la pelouse du Stade de France, puisque les débats font rage autour de Matthieu Jalibert, qui semble être dans la forme de sa vie.

C’est le retour d’un très vieux débat. Avec la méforme actuelle de Romain Ntamack et surtout les prestations éblouissantes de Matthieu Jalibert, tout le monde se demande si le moment n’est pas venu pour changer de numéro 10. Mais ce n’est pas si simple...

Le retour en grâce de Jalibert ? Car Fabien Galthié a clairement montré qu’il n’aime pas Jalibert, allant même jusqu’à replacer à l’ouverture Thomas Ramos, pourtant arrière de formation. Certains assurent même qu’Antoine Dupont ne voudrait pas jouer avec la star de l’UBB, puisqu’il est habitué à un Ntamack qu’il côtoie en sélection comme en club au Stade Toulousain.