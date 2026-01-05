Antoine Dupont loin de Zidane et proche de Marine Le Pen !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sans surprise, Antoine Dupont figure dans le classement des personnalités préférées des Français en 2025, mais la star du XV de France n'apparait qu'à la 27e place selon un sondage Ipsos pour TF1 et LCI. Très loin de la 5e place de Zinedine Zidane qui est le sportif le mieux classé, mais proche de Marine Le Pen qui figure juste devant Dupont, au 23e rang.

Le groupe TF1 a publié le 26 décembre dernier le classement complet des 50 personnalités préférées des Français en 2025, selon le baromètre Ifop. Le podium est composé de trois chanteurs avec Jean-Jacques Goldman en tête, suivi de Florent Pagny et Francis Cabrel qui complètent de trio de tête. Vient suite Omar Sy à la 4e place, avant que le premier sportif de ce classement ne fasse son apparition : Zinedine Zidane, l'ancien entraîneur du Real Madrid et probable futur sélectionneur de l'équipe de France.

Dupont loin de Zidane... De son côté, Antoine Dupont apparait à la 27e place de ce classement, lui qui sort pourtant d'une année 2025 presque blanche puisqu'il vient tout juste de reprendre la compétition après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, en plein Tournoi des 6 Nations. Il est donc devancé par un certain nombre de sportifs comme Antoine Griezmann (25e), Léon Marchand (14e), Teddy Riner (11e) et donc très loin de Zinedine Zidane.