Départ de De Zerbi : L’annonce qui va faire paniquer l’OM !

À la recherche d’un nouvel entraîneur après s’être séparé de Ruben Amorim, Manchester United penserait notamment à celui de l’OM, Roberto De Zerbi, mais le favori serait Oliver Glasner. Alors qu’il sera en fin de contrat l’été prochain avec Crystal Palace, le technicien autrichien a répondu à l’intérêt des Red Devils.

Présent en conférence de presse ce mardi, Oliver Glasner a répondu à l’intérêt de Manchester United à son égard. Lundi, les Red Devils ont annoncé le départ de Ruben Amorim et, d’après les informations du Telegraph, l’entraîneur de Crystal Palace serait le favori pour le remplacer, même si celui de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait également des admirateurs en interne.

Glasner ferme la porte à Manchester United Toutefois, Oliver Glasner a fermé la porte aux Red Devils. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2026, le technicien autrichien, arrivé en février 2024, a assuré qu’il était l’entraîneur de Crystal Palace et que cela n’avait « aucun sens » pour lui d’évoquer les rumeurs l’envoyant à Manchester United.