Transfert surprise à l’OM : C’est la folie à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur la piste de Gessime Yassime, qui évolue à Dunkerque, ces dernières semaines, l’OM s’intéresserait à un autre jeune talent marocain. Yassir Zabiri, attaquant de Famalicão, serait dans le viseur de Marseille, mais le joueur âgé de 20 ans aurait également tapé de l’œil de plusieurs autres formations européennes.

Alors que l’avenir de Robinio Vaz (18 ans) est incertain et qu’il pourrait partir d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM est annoncé sur la piste d’un autre attaquant. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Yassir Zabiri, joueur âgé de 20 ans sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Famalicão.

Forte concurrence pour l’OM En effet, Hakim Zhouri, journaliste pour le média marocain Les Lions de l’Atlas, indique que l’OM serait intéressé, mais il serait loin d’être le seul. Wolfsburg, le FC Porto, le Benfica Lisbonne et Villarreal auraient tous un oeil sur Yassir Zabiri, auteur de 4 buts en 11 matchs disputés avec Famalicão cette saison.