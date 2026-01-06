Transfert surprise à l’OM : C’est la folie à l’étranger !

Annoncé sur la piste de Gessime Yassime, qui évolue à Dunkerque, ces dernières semaines, l’OM s’intéresserait à un autre jeune talent marocain. Yassir Zabiri, attaquant de Famalicão, serait dans le viseur de Marseille, mais le joueur âgé de 20 ans aurait également tapé de l’œil de plusieurs autres formations européennes.
Alors que l’avenir de Robinio Vaz (18 ans) est incertain et qu’il pourrait partir d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM est annoncé sur la piste d’un autre attaquant. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Yassir Zabiri, joueur âgé de 20 ans sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Famalicão.
Forte concurrence pour l’OM
En effet, Hakim Zhouri, journaliste pour le média marocain Les Lions de l’Atlas, indique que l’OM serait intéressé, mais il serait loin d’être le seul. Wolfsburg, le FC Porto, le Benfica Lisbonne et Villarreal auraient tous un oeil sur Yassir Zabiri, auteur de 4 buts en 11 matchs disputés avec Famalicão cette saison.
Un prix estimé à 5M€ ?
Hakim Zhouri précise que l’attaquant serait évalué à environ 5M€ à l’heure actuelle. Entre octobre et septembre dernier, Yassir Zabiri s’était particulièrement illustré lors de la Coupe du monde U20, qu’il a remportée avec le Maroc. Avec 5 réalisations, il avait terminé co-meilleur buteur de la compétition.