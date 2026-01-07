Mercato - OM : Surprise, la presse italienne annonce deux transferts !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier et l’Olympique de Marseille pourrait boucler quelques opérations importantes. C’est notamment le cas sur le front des départs, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient décidé de vendre deux jeunes espoirs du club.

Depuis sa signature en 2024, Roberto De Zerbi a vu plusieurs joueurs débarquer à Marseille. Mais le technicien italien de 46 ans a également misé sur quelques jeunes éléments du centre de formation, qui se sont installés progressivement en équipe première de l’OM. C’est notamment le cas de Daryl Bakola ainsi que Robinio Vaz.

Déjà la fin ? Mais le succès rencontré par les deux joueurs, pourrait bien avoir donné des idées à Medhi Benatia et à Pablo Longoria. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’OM aurait décidé de vendre Vaz ainsi que Bakola, si une belle occasion venait à se présenter au cours de ce mercato hivernal.