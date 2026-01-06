Transfert à 30M€ : Jackpot inattendu pour l'OM !

Axel Cornic

Avec le mercato hivernal qui a ouvert ses portes depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille fait énormément parler, avec des départs qui pourraient bien venir renflouer les caisses. Mais un cadeau surprise pourrait bien faire sourire les dirigeants phocéens, avec le possible transfert d’un ancien joueur.

L’année 2026 a très mal commencé à Marseille, avec une défaite très décevante à domicile face au FC Nantes (0-2). De quoi déclencher une nouvelle crise, qui pourrait pousser l’OM à agir sur le mercato pour offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi pour se relancer lors de la deuxième partie de saison.

De l’argent pourrait arriver... Des nombreuses pistes sont annoncées depuis quelques semaines, notamment à l’étranger avec des sommes assez importantes. Mais l’OM a déjà dépensé 96M€ l’été dernier, notamment avec le transfert le plus cher de son histoire puisque Igor Paixão a couté pas moins de 35M€. Pour équilibrer les comptes et surtout investir sur le mercato, certains joueurs pourraient ainsi être poussés vers la sortie.