Guendouzi - OM : Transfert annoncé à l’étranger, c’est imminent !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis quelques jours et l’Olympique de Marseille, est au centre de nombreuses spéculations. La récente défaite face au FC Nantes (0-2) pourrait bien accélérer les choses, avec les dirigeants phocéens qui semblent vouloir notamment renforcer le milieu de terrain.

Le départ d’Adrien Rabiot, qui s’est fait dans les tout derniers jours du mercato estival, n’a pas vraiment été couvert. Mais l’OM pourrait bien se rattraper avec quelques mois de retard, puisque plusieurs pistes sont évoquées depuis le début du mercato hivernal, notamment du côté de la Serie A.

Le retour de la piste Samardžić C’est le cas avec Lazar Samardžić, déjà lié à un transfert de 20M€ à la fin du dernier mercato estival, pour justement remplacer Rabiot. Les médias italiens ont relancé la piste menant à l’OM et cette fois l’Atalanta semble plus qu’ouverte à une vente, même si pour le moment aucun montant précis n’a été évoqué.