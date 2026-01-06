Antoine Dupont : Une bagarre va éclater avec Ntamack !

Axel Cornic

A moins d’un mois du début du Tournoi des 6 Nations, les débats font rage concernant le poste d’ouvreur du XV de France. Romain Ntamack n’affiche en effet pas la meilleure forme de sa carrière depuis désormais un an, alors que pendant ce temps-là, Matthieu Jalibert marche littéralement sur l’eau.

Vu sa forme actuelle avec le Stade Toulousain, il n’y a que très peu de doutes concernant le retour d’Antoine Dupont avec le XV de France. Mais qui jouera à ses côtés au poste d’ouvreur ? Car si Romain Ntamack semble toujours avoir les faveurs de Fabien Galthié, c’est un autre joueur qui est poussé par la plupart des observateurs en ce moment.

Ntamack ou Jalibert ? Il s’agit évidemment de Matthieu Jalibert, doublure de Ntamack au début du mandat de Galthié, mais qui est tombé dans l’oubli depuis quelques années. Même Thomas Ramos, pourtant arrière de formation, lui est préféré ! Pourtant, l’ouvreur de l’UBB est dans la forme de sa vie, avec des prestations toujours plus impressionnantes.