Antoine Dupont sur TF1, c’est officiel !

Axel Cornic

Historiquement le XV de France a toujours pu compter sur France Télévision pour diffuser les matchs du Tournoi des 6 Nations. Mais l’édition 2026 va être une exception, puisque pour la première fois une grande partie des rencontres pourront être visionnés sur une chaine que celles du service public.

Revenu après une très longue absence, Antoine Dupont devrait bientôt passer à l’étape supérieure. Dans moins d’un démarre en effet le très attendu Tournoi des 6 Nations et le demi-de-mêlée va directement attaquer par un choc, puisque c’est l’Irlande qui va débarquer au Stade de France le 5 février prochain. La même Irlande contre laquelle il s’était gravement blessé au genou droit, en mars 2025.

Le 6 Nations à suivre sur France Télévision... Une fois n’est pas coutume, ce match se jouera un jeudi soir pour ne pas concurrencer la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver, le vendredi 6 février. Mais ce ne sera pas la seule surprise, puisque si on pourra assister au retour de Dupont en sélection comme d’habitude sur France Télévision, la suite de la compétition sera bien différente !