Antoine Dupont avec Shy'm, le rancard à Paris !

Amadou Diawara

Du mardi 13 au lundi 19 janvier, la troupe des Enfoirés seront à l'Accor Arena de Paris pour réaliser sept concerts d'affilée. Ayant rejoint la troupe, Antoine Dupont devrait faire une apparition. Le star du XV de France et de Toulouse pourrait donc être aux côtés de Shy'm, qui va chanter l'un des deux hymnes de cette année 2026 : Tout se casse.

Comme tous les ans, les Enfoirés vont se réunir pour réaliser plusieurs concerts. Pour 2026, la troupe va réaliser sept performances d'affilée du mardi 13 au lundi 19 janvier, et ce, à l'Accor Arena de Paris.

Antoine Dupont va participer à la tournée des Enfoirés Antoine Dupont a rejoint la troupe des Enfoirés au début de l'année 2023. Par conséquent, la star de Toulouse et du XV de France devrait faire une apparition lors de la prochaine tournée à Paris. Et il devrait croiser Shy'm.