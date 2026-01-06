Antoine Dupont : Il annonce la fin, c'est le choc !

Axel Cornic

Après presque neuf mois d’absence à cause d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont a récemment fait son grand retour avec son club du Stade Toulousain. Il a d’ailleurs déjà livré quelques prestations très intéressantes, mais pour le moment, certains ne semblent pas encore être convaincus.

Les superlatifs manquent pour décrire Antoine Dupont. Que ce soit en club ou en sélection, le demi de mêlée a toujours impressionné et sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n’a fait qu’alimenter la légende. Mais tout le monde attend encore qu’il offre enfin au XV de France son premier titre en Coupe du monde...

Antoine Dupont toujours le meilleur ? Dupont a raté deux fois l’occasion, en 2019 puis en 2023, mais une autre se dessine avec la Coupe du monde 2027. Et ça tombe bien, puisqu’il a retrouvé la compétition à moins de deux ans du grand rendez-vous après une grave blessure au genou. Certains avaient des doutes, mais ses récentes prestations ont montré que le demi de mêlée de 29 ans n’avait rien perdu de son talent.