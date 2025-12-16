«C’est fini» - Antoine Dupont : La séparation annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Leader incontestable du XV de France, Antoine Dupont pourrait avoir une influence directe sur les choix de Fabien Galthié en vue de la Coupe du Monde, et notamment au poste de demi d'ouverture. Selon les intervenants du Super Moscato Show qui ont évoqué le sujet en direct lundi, Dupont aurait acté la rupture en interne avec Matthieu Jalibert au profit de Romain Ntamack.

De retour sur les terrains après plus de huit mois de blessure (rupture des ligaments croisés contractée en mars dernier), Antoine Dupont reprend donc du service et aura un rôle majeur à jouer avec le XV de France pour la Coupe du Monde 2027 qui se jouera en Australie. D'ailleurs, il semblerait que le demi de mêlée du Stade Toulousain ait une grosse influence dans les choix de Fabien Galthié chez les Bleus, et cela pourrait d'ailleurs acter la séparation avec Matthieu Jalibert...

« Dupont a fait une croix sur Jalibert » Lundi, en direct dans le Super Moscato Show sur RMC, le journaliste Pierre Dorian a expliqué qu'Antoine Dupont ne souhaite plus jouer avec Matthieu Jalibert en charnière au XV de France, et qu'il préfère son coéquipier toulousain Romain Ntamack : « C’est simple d’assurer le coup avec Dupont et Ntamack. Et c’est simple et ça marche, parce qu’ils sont très bien évidemment. Ensuite, tu as Ramos qui couvre le poste, donc pourquoi s’emmerder avec un mec qui ne jouera jamais avec Dupont ? Parce que la vérité est là aussi, Dupont a fait une croix sur Jalibert », a-t-il confié.