Antoine Dupont : La très mauvaise nouvelle !

Axel Cornic

Dans moins d’un mois débutera le très attendu Tournoi des 6 Nations, avec le XV de France qui défendra son titre. Fabien Galthié pourra notamment compter sur le retour d’Antoine Dupont, très en forme après sa grave blessure au genou et prêt pour le choc d’ouverture contre l’Irlande, le 5 février prochain au Stade de France.

Depuis sa blessure en mars dernier, tout le monde attend le grand retour d’Antoine Dupont. Et sauf coup de théâtre, le demi de mêlée de 29 ans devrait être du groupe qui se réunira dans quelques semaines à Marcoussis, pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2026.

Dupont retrouve le XV de France Ce sera un retour spécial pour Dupont, puisque le premier match du 6 Nations opposera le XV de France à l’Irlande. Cette fois ce sera sur la pelouse du Stade de France et la star de 29 ans a montré qu’il avait bien récupéré ces dernières semaines, en Top 14. Mais Fabien Galthié devra absolument le gérer, surtout quand on sait que la Coupe du monde en Australie est dans moins de deux ans.