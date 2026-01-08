Antoine Dupont : La très mauvaise nouvelle !

Dans moins d’un mois débutera le très attendu Tournoi des 6 Nations, avec le XV de France qui défendra son titre. Fabien Galthié pourra notamment compter sur le retour d’Antoine Dupont, très en forme après sa grave blessure au genou et prêt pour le choc d’ouverture contre l’Irlande, le 5 février prochain au Stade de France.
Depuis sa blessure en mars dernier, tout le monde attend le grand retour d’Antoine Dupont. Et sauf coup de théâtre, le demi de mêlée de 29 ans devrait être du groupe qui se réunira dans quelques semaines à Marcoussis, pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2026.
Dupont retrouve le XV de France
Ce sera un retour spécial pour Dupont, puisque le premier match du 6 Nations opposera le XV de France à l’Irlande. Cette fois ce sera sur la pelouse du Stade de France et la star de 29 ans a montré qu’il avait bien récupéré ces dernières semaines, en Top 14. Mais Fabien Galthié devra absolument le gérer, surtout quand on sait que la Coupe du monde en Australie est dans moins de deux ans.
Lucu forfait pour le début du 6 Nations ?
Ce ne sera pas simple, puisque le sélectionneur du XV de France vient de perdre la fidèle doublure d’Antoine Dupont. Maxime Lucu a en effet été victime d’une entorse du genou droit, ce qui n’augure rien de bon à seulement quelques semaines de l’annonce du groupe convoqué pour le Tournoi des 6 Nations. Et ça risque d’être long ! « S'il travaille bien, ce sera quatre semaines. Sinon, ce sera six » a déclaré Yannick Bru, manager de l’UBB, d’après l’AFP.