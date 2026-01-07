Antoine Dupont et Isabelle Ithurburu : La relation inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est très apprécié du grand public. C'est donc très logiquement qu'il fait partie de la troupe des Enfoirés depuis 2023 afin de venir en aide aux Restos du Cœur. Et c'est en partie grâce à Isabelle Ithurburu.

C'est devenu une habitude, Antoine Dupont sera encore présent pour le prochain spectacle des Enfoirés qui vient en aide aux Restos du Cœur. Le capitaine du XV de France apparaitra donc pour la quatrième fois de suite aux côtés des stars qui composent cette bande. La première fois, c'était en 2023, avant même la Coupe du monde de rugby organisée en France et qui lui avait permis de se faire connaître du plus grand nombre. Antoine Dupont racontait d'ailleurs il y a deux ans qu'Isabelle Ithurburu, alors journaliste spécialisée dans le rugby sur Canal+, avait servi d'intermédiaire.

Antoine Dupont aux Enfoirés grâce à Isabelle Ithurburu « Je crois que la demande est venue de Jean-Jacques Goldman qui est un grand amateur de rugby. Anne Marcassus, la directrice artistique des Enfoirés, est amie avec Isabelle Ithurburu et celle-ci nous a mis en contact », confiait-il dans une interview accordée à Télé-Loisirs en 2024.