Antoine Dupont et Isabelle Ithurburu : La relation inattendue !

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est très apprécié du grand public. C'est donc très logiquement qu'il fait partie de la troupe des Enfoirés depuis 2023 afin de venir en aide aux Restos du Cœur. Et c'est en partie grâce à Isabelle Ithurburu.
C'est devenu une habitude, Antoine Dupont sera encore présent pour le prochain spectacle des Enfoirés qui vient en aide aux Restos du Cœur. Le capitaine du XV de France apparaitra donc pour la quatrième fois de suite aux côtés des stars qui composent cette bande. La première fois, c'était en 2023, avant même la Coupe du monde de rugby organisée en France et qui lui avait permis de se faire connaître du plus grand nombre. Antoine Dupont racontait d'ailleurs il y a deux ans qu'Isabelle Ithurburu, alors journaliste spécialisée dans le rugby sur Canal+, avait servi d'intermédiaire.
Antoine Dupont aux Enfoirés grâce à Isabelle Ithurburu
« Je crois que la demande est venue de Jean-Jacques Goldman qui est un grand amateur de rugby. Anne Marcassus, la directrice artistique des Enfoirés, est amie avec Isabelle Ithurburu et celle-ci nous a mis en contact », confiait-il dans une interview accordée à Télé-Loisirs en 2024.
«Nous ne sommes pas dans notre univers de prédilection»
Pas très à l'aise sur scène, Antoine Dupont avait toutefois pu compter sur le soutien de certaines personnalités qu'il connaît bien comme Sébastien Chabal, Jérémy Frérot ou encore Vianney. « Nous ne sommes pas dans notre univers de prédilection, nous avions les mêmes appréhensions et nous nous étions déjà croisés à d'autres reprises, donc c'est toujours sympa de voir des visages familiers », ajoutait le capitaine du XV de France, qui va donc participer au spectacle des Enfoirés pour la quatrième fois de suite.