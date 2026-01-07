Antoine Dupont sur TF1, le scandale éclate !

Unique diffuseur du Tournoi des 6 Nations depuis 1995, France Télévision a annoncé avoir cédé neuf des quinze rencontres de l’édition 2026 à TF1, dont plusieurs affiches très importantes. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir et qui est loin de faire l’unanimité, avec les téléspectateurs qui semblent très attachés à cette tradition de la fin de l’hiver sur le groupe audiovisuel du service public.
C’est une petite révolution. Dans moins d’un mois, on devrait revoir Antoine Dupont retrouver le XV de France, mais surtout l’Irlande, l’équipe contre laquelle il s’était blessé au genou en mars dernier. Mais ce n’est pas vraiment ça qui fait parler en ce moment, puisqu’une récente annonce a bouleversé le paysage audiovisuel français.
Le 6 Nations 2026 sur TF1
Car cette année, il faudra jongler entre plusieurs chaînes pour suivre le Tournoi des 6 Nations. L’historique diffuseur France Télévision a en effet annoncé avoir cédé une partie des rencontres de l’édition 2026 à TF1, notamment Pays de Galles-France (15 février) et Ecosse-France (7 mars). Du côté du service public on annonce toutefois que ce sera « à titre exceptionnel », puisque le bail ne dure qu’un an.
« Tous les directeurs des sports de France TV se sont tant battus pour préserver ces droits précieux »
Les réactions ont été nombreuses et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont plutôt négatives. « C’est purement scandaleux » ont lancé les suiveurs du XV de France sur le réseaux social X, parlant de « désastre » ou encore d’un « enfer ». Certains anciens de France Télévision ont également réagi, comme Patrick Chêne. « Triste révolution » a écrit l’ancien présentateur de Stade 2. « Tous les directeurs des sports de France TV se sont tant battus pour préserver ces droits précieux ».