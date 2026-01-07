Antoine Dupont sur TF1, le scandale éclate !

Axel Cornic

Unique diffuseur du Tournoi des 6 Nations depuis 1995, France Télévision a annoncé avoir cédé neuf des quinze rencontres de l’édition 2026 à TF1, dont plusieurs affiches très importantes. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir et qui est loin de faire l’unanimité, avec les téléspectateurs qui semblent très attachés à cette tradition de la fin de l’hiver sur le groupe audiovisuel du service public.

C’est une petite révolution. Dans moins d’un mois, on devrait revoir Antoine Dupont retrouver le XV de France, mais surtout l’Irlande, l’équipe contre laquelle il s’était blessé au genou en mars dernier. Mais ce n’est pas vraiment ça qui fait parler en ce moment, puisqu’une récente annonce a bouleversé le paysage audiovisuel français.

Le 6 Nations 2026 sur TF1 Car cette année, il faudra jongler entre plusieurs chaînes pour suivre le Tournoi des 6 Nations. L’historique diffuseur France Télévision a en effet annoncé avoir cédé une partie des rencontres de l’édition 2026 à TF1, notamment Pays de Galles-France (15 février) et Ecosse-France (7 mars). Du côté du service public on annonce toutefois que ce sera « à titre exceptionnel », puisque le bail ne dure qu’un an.