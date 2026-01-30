«Contrairement aux dernières rumeurs…» : Un journaliste relance tout pour le transfert d’un joueur au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs très prometteurs. Une stratégie que les dirigeants du club parisien comptent bien réitérer dès l’été prochain, avec un véritable phénomène de Ligue 1. Cependant, un journaliste a souhaité mettre fin à ces rumeurs ce vendredi. Explications.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Si le club parisien s’est déjà renforcé cet hiver avec la signature du jeune Dro Fernandez, nul doute que les dirigeants franciliens auront de nouvelles pistes en tête pour l’été prochain. Alors que depuis 2023, Paris cherche véritablement à recruter des pépites de Ligue 1, la prochaine cible pourrait se nommer Ayyoub Bouaddi.

Ayyoub Bouaddi : 18 ans et 50 matchs dans l'élite 👌🇫🇷 pic.twitter.com/yUyVOS3lbd — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 29, 2026

Bouaddi vers le PSG l’été prochain ? Âgé de 18 ans, le joueur du LOSC laissait planer le doute quant à son avenir en décembre dernier, malgré une prolongation signée avec le club lillois. « Écoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer », confiait ainsi le jeune milieu de terrain.