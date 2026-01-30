«Contrairement aux dernières rumeurs…» : Un journaliste relance tout pour le transfert d’un joueur au PSG !

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs très prometteurs. Une stratégie que les dirigeants du club parisien comptent bien réitérer dès l’été prochain, avec un véritable phénomène de Ligue 1. Cependant, un journaliste a souhaité mettre fin à ces rumeurs ce vendredi. Explications.
De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Si le club parisien s’est déjà renforcé cet hiver avec la signature du jeune Dro Fernandez, nul doute que les dirigeants franciliens auront de nouvelles pistes en tête pour l’été prochain. Alors que depuis 2023, Paris cherche véritablement à recruter des pépites de Ligue 1, la prochaine cible pourrait se nommer Ayyoub Bouaddi.
Bouaddi vers le PSG l’été prochain ?
Âgé de 18 ans, le joueur du LOSC laissait planer le doute quant à son avenir en décembre dernier, malgré une prolongation signée avec le club lillois. « Écoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer », confiait ainsi le jeune milieu de terrain.
Olivier Tallaron dément
Une chose semble claire, le PSG ferait bel et bien partie des clubs intéressés par Ayyoub Bouaddi. Ce vendredi, Foot Mercato révèle ainsi que le club de la capitale convoite le crack de 18 ans pour l’été prochain. Paris n’est pas seul sur ce dossier, puisqu’Arsenal est également dans le coup. Cependant, depuis son compte X, le journaliste de Canal + Olivier Tallaron dément ces informations. « Contrairement aux dernières rumeurs , le PSG n’a aucune intention de recruter le lillois Ayyoub Bouaddi », écrit ce dernier sur le réseau social. Affaire à suivre de près dans les prochains mois...