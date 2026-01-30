Transfert au PSG - «J'ai changé d'avis» : Il retourne sa veste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré sa discrétion sur le marché des transferts, le PSG continue de faire parler de lui pour chacun de ses mouvements. A chaque fois que les Parisiens recrutent un joueur, c'est effectivement vivement commenté. Notamment en Espagne. Mais cette fois-ci, un changement de discours est à noter.

C'est un transfert qui a suscité une vive polémique en Espagne. Et pour cause, du haut de ses 18 ans, Dro Fernandez a décidé de quitter le FC Barcelone afin de s'engager avec le PSG qui a déboursé 8,2M€ pour le recruter. Une situation qui avait rendu fou Hansi Flick, très remonté contre son joueur. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », confiait le technicien allemand le 20 janvier dernier. Mais entre temps, il a visiblement digéré la nouvelle et changé d'avis.

Flick change d'avis pour Dro ! « J'ai changé d'avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J'adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l'adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c'est le football », a confié l'entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse ce vendredi. Reste désormais à savoir si Joan Laporta tiendra le même discours qu'Hansi Flick après avoir affirmé que la demande de transfert de Dro Fernandez « fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario, pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante son agent nous a dit qu’on n’allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça ».