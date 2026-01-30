Transfert au PSG - «J'ai changé d'avis» : Il retourne sa veste

Malgré sa discrétion sur le marché des transferts, le PSG continue de faire parler de lui pour chacun de ses mouvements. A chaque fois que les Parisiens recrutent un joueur, c'est effectivement vivement commenté. Notamment en Espagne. Mais cette fois-ci, un changement de discours est à noter.
C'est un transfert qui a suscité une vive polémique en Espagne. Et pour cause, du haut de ses 18 ans, Dro Fernandez a décidé de quitter le FC Barcelone afin de s'engager avec le PSG qui a déboursé 8,2M€ pour le recruter. Une situation qui avait rendu fou Hansi Flick, très remonté contre son joueur. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », confiait le technicien allemand le 20 janvier dernier. Mais entre temps, il a visiblement digéré la nouvelle et changé d'avis.
Flick change d'avis pour Dro !
« J'ai changé d'avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J'adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l'adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c'est le football », a confié l'entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse ce vendredi. Reste désormais à savoir si Joan Laporta tiendra le même discours qu'Hansi Flick après avoir affirmé que la demande de transfert de Dro Fernandez « fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario, pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante son agent nous a dit qu’on n’allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça ».
Dro Fernandez dans le groupe à Strasbourg ?
Quoi qu'il en soit, du côté du PSG, on n'a pas voulu laisser passer une telle occasion. « L'arrivée de Dro n'était pas prévue mais l'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus, car le jeune homme, sur lequel le Barça comptait beaucoup pour les années à venir, semble avoir un énorme talent », a ainsi expliqué le journaliste du Parisien Laurent Perrin, qui ajoutait également que Dro Fernandez serait disponible pour le barrage de Ligue des champions contre l'AS Monaco : « Le PSG peut inscrire trois nouveaux joueurs avant le 5 février et ces joueurs peuvent avoir disputé un ou plusieurs matchs de Ligue des champions avec un autre club, ce qui est le cas de Dro Fernandez avec le Barça face à l'Olympiakos le 21 octobre ». Le crack espagnol pourrait même faire sa première apparition dans le groupe du PSG dimanche pour le déplacement à Strasbourg.